Уночі 16 лютого внаслідок атаки безпілотників у Миколаєві була повністю зруйнована електрогенерація, передає 24 Канал.
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Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!
1. БпЛА на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївську область.
2. БпЛА на сході Чернігивщини, курсом на захід.
3. БпЛА на півдні Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.
Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Групи БпЛА рухаються з Чорного моря у напрямку Одещини.
БпЛА наближаються з Сумської до межі Чернігівської області.
БпЛА на Харківщині рухаються курсом на захід.
Донецька та Сумська області – загроза застосування ударних БпЛА!
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!