Водночас на фронті біля Покровська ворог дуже підставився і зазнає величезних втрат. Детальніше це і не тільки для 24 Каналу проаналізував полковник запасу, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

До теми Розвідка Британії розповіла, що відбувається під Покровськом та які дії робитимуть окупанти

Удари по Росії

Сили оборони успішно відпрацювали по території Росії. В ніч на 16 лютого у Смоленську атаковано завод "ПОЛІМІКС". Це підприємство оснащене потужною виробничою базою: механікозбірним, заготівельним, термічним, інструментальним та ливарним виробництвами, а також надає послуги з металооброблення.

Цікаво, що в самій Росії відзвітували, ніби всі дрони збили, а загоряння сталося від уламків. Світан зауважив, що в роботі українських спецслужб уже прослідковується системність.

Саме ці санкції призведуть до того, що наприкінці року в Росії вже не буде вуглеводної галузі, адже за цей місяць 10% російських вуглеводнів уже лягло в нуль. Помножити на 10, і за рік її просто не буде, те ж саме і з металургією,

– підкреслив Світан.

Такі атаки показують, що українські сили спецоперацій перейшли вже на знищення не просто нафтової та вуглеводної галузі, а й металургії. Саме це виробництво не тільки постачає базу для російської техніки, а і є джерелом немалих прибутків в економіці.

Зауважимо, що днями уже відбувся удар по Новолипецькому металургійному комбінату.

Нові снаряди ЗСУ

Українські бійці, які працюють на Курахівському напрямку, повідомили, що отримали снаряди Copperhead. Це американські 155-мм високоточні снаряди, які запускають із установок "Палладін". Завдяки наведенню лазерним прицілом ця зброя завдає надточних ударів.

Грубо кажучи, безпілотник піднімає із собою лазерну указку, наводить точку, віддзеркалений промінь ловить систему керування снаряда і наводить сам снаряд. Можна сказати, що це керований снаряд. Відхилення – до півтора-два метри,

– розповів військовий аналітик.

Підіймає Copperhead до 10 кілограмів вибухівки, яка може поцілити як по рухомому танку, так і по командному пункту ворога.

Ворог в пастці біля Покровська

Останніми днями на Покровському напрямку ворог збільшив кількість штурмових дій. Втім, за аналізом Deep State, останнім часом росіяни там практично зупинилися.

Як стало відомо з розповідей самих окупантів, для них ситуація критична, Україна контролює всі ґрунтові дороги, росіяни не мають сил тримати позиції, відсутні системи РЕБ, крім того, ворог буквально замерзає на позиціях.

Бої за Покровськ: дивіться на карті

Світан переконаний, що це стало можливо завдяки зусиллям професіоналів, зокрема із 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Ворог діяв всупереч воєнній логіці, адже вийшов у клин за Селидовим, поки не вирівняв південний фланг за Кураховим.

Повністю підставилися під флангові удари наших сил і засобів. Ми цього чекали, як я розумію. Тільки росіяни вперлись, потрапили під удар Покровського угрупування,

– пояснив Світан.

Українські дрони буквально закрили небо, і знищують живу силу та техніку ворога. Відійти росіяни не зможуть, адже це буде величезною втратою. Політики не дозволять цього зробити, а без вирівняних флангів, підрозділи ворога йтимуть просто на убій.