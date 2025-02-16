Ночью 16 февраля в результате атаки беспилотников в Николаеве была полностью разрушена электрогенерация, передает 24 Канал.
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- БпЛА на Черниговщине, курсом на юго-западное направление.
- БпЛА на Сумщине, курсом на юго-западное направление.
- БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.
- БпЛА из Херсонской области курсом на Одесскую область.
Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!
1. БпЛА на севере Херсонщины, курсом на Николаевскую область.
2. БпЛА на востоке Черниговщины, курсом на запад.
3. БпЛА на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.
Николаевская область – угроза применения ударных БпЛА!
Группы БпЛА движутся из Черного моря в направлении Одесской области.
БпЛА приближаются из Сумской к границе Черниговской области.
БпЛА на Харьковщине движутся курсом на запад.
Донецкая и Сумская области – угроза применения ударных БпЛА!
Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА!