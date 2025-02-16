Ночью 16 февраля в результате атаки беспилотников в Николаеве была полностью разрушена электрогенерация, передает 24 Канал.

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21:59, 16 февраля БпЛА на Черниговщине, курсом на юго-западное направление.

БпЛА на Сумщине, курсом на юго-западное направление.

БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.

БпЛА из Херсонской области курсом на Одесскую область.

21:43, 16 февраля Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!

21:41, 16 февраля 1. БпЛА на севере Херсонщины, курсом на Николаевскую область.

2. БпЛА на востоке Черниговщины, курсом на запад.

3. БпЛА на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.

21:41, 16 февраля Николаевская область – угроза применения ударных БпЛА!



21:25, 16 февраля Группы БпЛА движутся из Черного моря в направлении Одесской области.

21:14, 16 февраля БпЛА приближаются из Сумской к границе Черниговской области. БпЛА на Харьковщине движутся курсом на запад.

21:07, 16 февраля Донецкая и Сумская области – угроза применения ударных БпЛА!