Ночью 16 февраля в результате атаки беспилотников в Николаеве была полностью разрушена электрогенерация, передает 24 Канал.

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21:59, 16 февраля

  • БпЛА на Черниговщине, курсом на юго-западное направление.
  • БпЛА на Сумщине, курсом на юго-западное направление.
  • БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область.
  • БпЛА из Херсонской области курсом на Одесскую область.
21:43, 16 февраля

Полтавская область – угроза применения ударных БпЛА!

21:41, 16 февраля

1. БпЛА на севере Херсонщины, курсом на Николаевскую область.
2. БпЛА на востоке Черниговщины, курсом на запад.
3. БпЛА на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровщину.

21:41, 16 февраля

Николаевская область – угроза применения ударных БпЛА!

21:25, 16 февраля

Группы БпЛА движутся из Черного моря в направлении Одесской области.

21:14, 16 февраля

БпЛА приближаются из Сумской к границе Черниговской области.

БпЛА на Харьковщине движутся курсом на запад.

21:07, 16 февраля

Донецкая и Сумская области – угроза применения ударных БпЛА!

20:46, 16 февраля

Харьковская область – угроза применения ударных БпЛА!