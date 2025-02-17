Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу з столиці. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами": тривога дісталася Києва

У Києві чути роботу ППО по дронах

Так, вибухи у Києві пролунали приблизно о 00:33. Гучні звуки пов'язані з роботою протиповітряної оборони по російських дронах.

В столиці працює ППО по ворожим БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях,

– пише очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Повітряна тривога у Києві лунає з 23:12. Повітряні сили незадовго до вибухів попередили про наближення "Шахедів" до столиці. Монітори писали про проліт ворожих БпЛА з лівого берега на правий.

"На Оболоні та на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", – попередив Віталій Кличко о 00:43.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зазначається, що дрони рухаються на Захід. Зокрема, о 00:36 тривогу оголосили у Житомирській області.