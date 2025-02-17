Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.
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Відключення світла в Херсоні 17 лютого
Посадовець констатував, що темні російські сили знову намагаються позбавити жителів Херсона світла. Так, внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі.
Частково відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Складна ситуація у Корабельному районі,
– заявив Роман Мрочко.
Також зазначив, енергетики поступово ліквідовують пошкодження.
"Херсон живе. Світло переможе", – підкреслив начальник МВА.