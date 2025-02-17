Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
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Що відомо про нинішню атаку на Харків
Так, о 01:22 Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи.
Попередньо, БПЛА типу "Шахед" був атакований Салтівський район міста. Деталі зʼясовуємо,
– уточнив міський голова.
До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.