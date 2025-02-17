Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Битва за Куп'янськ: чому росіяни хочуть взяти місто і навіщо їм Харківщина

Що відомо про нинішню атаку на Харків

Так, о 01:22 Ігор Терехов повідомив, що у Харкові пролунали вибухи.

Попередньо, БПЛА типу "Шахед" був атакований Салтівський район міста. Деталі зʼясовуємо,

– уточнив міський голова.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.