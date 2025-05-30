Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Харькове ночью 30 мая: что произошло

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 01:51, в Харькове – в 02:05. Ночью 30 числа Воздушные силы писали об опасности для региона от ударных БПЛА врага, а также об угрозе пуска врагом баллистики с востока.

Около 3 ночи в Харькове услышали серию взрывов. В это время в небе области заметили скоростные цели.

Харьков снова под ударом! В городе был слышен взрыв. Уточняем обстоятельства. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!

– написал городской голова Игорь Терехов в соцсетях.

"Харьков под атакой вражеских БпЛА. В некоторых районах города были слышны взрывы", – добавили в ОВА. Да и мэр уточнил: "Серия взрывов в городе – Харьков под массированной атакой БпЛА".

На 03:30 стало известно, что есть попадания в Слободском районе, информации о пострадавших не было.

Заметим, 29 мая вечером враг атаковал Харьковскую область 2 ракетами, которые попали в пригород Чугуева и повредили здания и транспортные средства гражданского предприятия. Примечательно, что российская армия применила ракеты Х-35, которые по своему назначению были противокорабельными.

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