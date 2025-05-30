Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія знову тероризує Україну "Шахедами": у яких областях загроза удару

Вибухи у Харкові вночі 30 травня: що сталося

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 01:51, у Харкові – о 02:05. Уночі 30 числа Повітряні сили писали про небезпеку для регіону від ударних БпЛА ворога, а також про загрозу пуску ворогом балістики зі сходу.

Близько 3 ночі у Харкові почули серію вибухів. У цей час у небі області помітили швидкісні цілі.

Харків знову під ударом! У місті було чутно вибух. Уточнюємо обставини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях!

– написав міський голова Ігор Терехов у соцмережах.

Важливо: оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.