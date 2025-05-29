О 17:51 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для Сумської та Харківської областей, передає 24 Канал.

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Вибухи у Харкові

О 18:30 військові попередили про швидкісну ціль на Харківщині. Пізніше стало відомо про кілька вибухів, які було чути у Харкові. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що під ударом була область.

Монітори писали, що ракета летіла на Чугуїв – місто, розташоване за 28 кілометрів на південний схід від Харкова.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни спрямували на Харківщину 2 ракети.

Вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих і наслідки влучання уточнюється,

– додав він.

Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Тому не ігноруйте сигналів тривоги!

Нагадаємо, що уночі Росія запустила 90 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників-імітаторів, з яких ППО вдалося знешкодити 56.

Були зафіксовані влучання у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській і Донецькій областях.

До слова, росіяни вдарили балістичною ракетою по фермерському господарству у Горохівській громаді на Миколаївщині. Відомо про поранених та одного загиблого.