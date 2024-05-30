Воздушная тревога в регионе продолжается с 12:53 30 мая. Украинские военные предупредили о ракетной опасности и угрозе применения баллистики, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрыве в Харькове
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях, ведь враг наносит ракетные удары.
Жители Харьковского и Чугуевского районов, будьте осторожны!
– заявил чиновник.
Суспильне написало, что взрыв в Харькове прогремел в 13:40 30 мая. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об:
- 13:37 – о ракетной опасности для областей, где объявлена воздушная тревога;
- 13:43 – об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
К сожалению, ориентировочно в 13:55 журналисты снова сообщили о взрыве в Харькове.
Городской голова Харькове Игорь Терехов взрыв в городе по состоянию на 14 часов 30 мая не комментировал.
Россия ночью атаковала Харьков
- Ориентировочно в 2:17 30 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил, что Россия нанесла не менее 5 ударов, часть – по населенным пунктам Харьковского района. Председатель Объединенной территориальной громады Александр Гололобов заявил, что в Малоданиловской громаде прозвучало 5 взрывов.
- Глава ОВА сообщил, что в области повреждены окна в жилых домах, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры. Два человека получили осколочные ранения, у одной – острая реакция на стресс.
- По словам Олега Синегубова, Россия обстреляла также поселок Малая Даниловка. Там россияне попали в здание фермы, возник пожар. Всего по региону Россия запустила 8 ракет с территории Белгорода.
- Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что враг ударил по критической инфраструктуре одного из районов города. Четыре человека получили ранения.