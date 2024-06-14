В ночь на 14 июня в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Взрыв местные жители услышали в 0:16. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрыв в Харькове

Воздушная тревога в регионе была объявлена ​​еще в 21:19.

Воздушные силы ВСУ также информировали о фиксации дронов-камикадзе врага в Харьковской области. БпЛА следовали курсом на северо-запад в направлении Полтавской области.

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Пока местные власти не давали комментариев о взрыве в Харькове, который слышали местные.

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