В Харькове прогремел взрыв

14 июня 2024, 00:22
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Источник:

Суспильне

В ночь на 14 июня в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Взрыв местные жители услышали в 0:16. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрыв в Харькове

Воздушная тревога в регионе была объявлена ​​еще в 21:19.

Воздушные силы ВСУ также информировали о фиксации дронов-камикадзе врага в Харьковской области. БпЛА следовали курсом на северо-запад в направлении Полтавской области.

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Пока местные власти не давали комментариев о взрыве в Харькове, который слышали местные.

Россияне цинично обстреливают Харьков

  • Россия 9 и 10 июня в очередной раз обстреляла Харьков управляемыми авиационными бомбами. Под ударами находилось сразу несколько районов города.
  • Впоследствии мэр сообщил о трех ударах в район жилой застройки. Известно об одном погибшем мужчине, 8 пострадавших, более 70 поврежденных гаражах и 22 автомобилях.
  • В окрестностях Харькова образовалось "кладбище" обломков российских ракет. Там хранятся части различных ракет, таких как "Смерчи", "Ураганы", С-300.Украинские правоохранительные органы собирают обломки как вещественные доказательства для судебных процессов по военным преступлениям России.

Автор: Поліна Буянова