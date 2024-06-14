В Харькове прогремел взрыв
14 июня 2024, 00:22Читати новину українською
Источник:Суспильне
В ночь на 14 июня в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
Взрыв местные жители услышали в 0:16. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Взрыв в Харькове
Воздушная тревога в регионе была объявлена еще в 21:19.
Воздушные силы ВСУ также информировали о фиксации дронов-камикадзе врага в Харьковской области. БпЛА следовали курсом на северо-запад в направлении Полтавской области.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Пока местные власти не давали комментариев о взрыве в Харькове, который слышали местные.
Россияне цинично обстреливают Харьков
- Россия 9 и 10 июня в очередной раз обстреляла Харьков управляемыми авиационными бомбами. Под ударами находилось сразу несколько районов города.
- Впоследствии мэр сообщил о трех ударах в район жилой застройки. Известно об одном погибшем мужчине, 8 пострадавших, более 70 поврежденных гаражах и 22 автомобилях.
- В окрестностях Харькова образовалось "кладбище" обломков российских ракет. Там хранятся части различных ракет, таких как "Смерчи", "Ураганы", С-300.Украинские правоохранительные органы собирают обломки как вещественные доказательства для судебных процессов по военным преступлениям России.