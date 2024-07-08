Воздушную тревогу в Харьковской области объявили днем 7 июля: сейчас она длится уже более 10 часов. Кроме Харьковской области сигнал воздушной тревоги также раздается на Херсонщине и Николаевщине.
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В Харькове раздался взрыв
О звуках взрыва в Харькове местные жители сообщили в 00:28.
В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,
– написали журналисты Суспильного.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!
– написал он.