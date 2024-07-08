Повітряну тривогу на Харківщині оголосили вдень 7 липня: наразі вона триває вже понад 10 годин. Окрім Харківської області, сигнал повітряної тривоги також лунає на Херсонщині та Миколаївщині.
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В Харкові пролунав вибух
Про звуки вибуху в Харкові місцеві жителі повідомили о 00:28.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,
– написали журналісти Суспільного.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Харків та Харківський район: будьте в укриттях!
– написав він.