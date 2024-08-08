В Харькове прогремела серия взрывов

Поздним вечером 8 августа россияне снова атаковали Украину. Под ударом, к сожалению, оказался Харьков, там слышали взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии или другом безопасном месте до окончания воздушной тревоги.

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В Харькове слышали взрыв

Воздушная тревога в Харьковской области звучит с 17:36. И спустя более 5 часов, ориентировочно в 23:05 появилась первая информация о взрывах, которые были слышны в городе. Уже в 23:12 там прогремело снова. В 23:20 корреспонденты Суспильного в очередной раз сообщили о взрывах.

В Харькове слышна еще одна серия взрывов,

– говорится в сообщении.

В то же время, на это отреагировали и в полиции Харьковской области. "Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях. Не выкладывайте фото и видео "прилетов". О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102", – написали там.

По предварительной информации от местных каналов, вероятно, было попадание. Однако пока подтверждения этому нет. В частности, заметим, что никакой официальной информации от главы ОВА или мэра Харькова Игоря Терехова обнародована не была.