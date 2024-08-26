Призываем не игнорировать сирены и в случае объявления угрозы немедленно направляться в укрытие. Это убережет вашу жизнь и облегчит работу Воздушных сил.

Смотрите также 15 областей было под ударом, цель – энергообъекты: все о массированной атаке Украины 26 августа

Взрывы в Харькове

Журналисты "Суспильного" в 21:53 сообщили, что в Харькове был слышен взрыв. Они отметили, что, вероятно, он прозвучал за пределами города.

В то же время воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:47.

Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,

– сообщили защитники неба.

В то же время Воздушные силы фиксируют движение российских дронов-камикадзе "Шахед" курсом с юга. По состоянию на 21:50 их фиксировали на юге Херсонщины и Николаевщины. Курс – северо-западный.

В 22:08 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистического вооружения.

Также добавим, что утром в Харькове слышали серию взрывов. Попадание зафиксировали в Немышлянском районе, оно пришлось по открытой территории. Отмечалось, что пострадавших не было.