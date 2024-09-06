Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе. 24 Канал призывает находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.

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Что известно о взрыве в Харькове

Первыми о взрыве в Харькове в 8:04 сообщили корреспонденты Общественного.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 7:30 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности для Харьковской области.

Уже в 7:51 там написали о скоростной цели в направлении Харькова.

Впоследствии Общественное телевидение сообщило, что несколько попаданий было зафиксировано в Люботине, повреждены частные дома. Об этом сообщил городской головы Люботина Леонид Лазуренко.

Эту информацию подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он добавил, что медики получили обращения от 42-летней и 65-летней женщин и 16-летней девушки. От госпитализации все отказались.

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Заметим, что в ночь на 6 сентября Россия выпустила по Украине 44 ударных БпЛА типа "Шахед", 1 управляемую ракету Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. По состоянию на 8:00 силами ПВО было уничтожено 27 ударных БпЛА, еще 8 – локально потеряно.