Следует сказать, что атака дронами-камикадзе до сих пор продолжается. По состоянию на восемь утра угроза ударных беспилотников есть для Киевской области.

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Чем атаковал враг и сколько железа сбила ПВО на этот раз

В ночь на 6 сентября 2024 года враг атаковал одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей, а также 44 ударными БПЛА типа Shahed,

– сказано в сообщении Воздушных сил.

Оккупанты запускали дроны из Курска и Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Чтобы отразить воздушное нападение, привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя по состоянию на 8:00 сбито 27 ударных БПЛА. 8 беспилотников – локационно потеряны на территории Украины (вероятно, упали под воздействием средств РЭБ), один БПЛА повернул в направлении оккупированной Донецкой области. Еще несколько воздушных целей (вероятно ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается!" – написали ВС.

Противовоздушная оборона работала в 13 областях – Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской.

Один из "Шахедов" вызвал взрывы на Львовщине. Там сгорели четыре грузовика.