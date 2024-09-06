На месте падения возник пожар. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что спасательными смогли ее ликвидировать за 1,5 часа.

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Какие последствия атаки российских "Шахедов"

Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "Шахед" – "Герань-2". Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат,

– рассказал Козицкий.

Он добавил, что возгорание ликвидировали 32 пожарных, также было привлечено 6 единиц специальной техники.

Всего в ночь на 6 сентября Россия выпустила по Львову 3 ударные БпЛА типа "Шахед". Все были уничтожены силами ПВО.

К счастью, жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет.

"Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме", – отметил Козицкий.