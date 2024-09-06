На місці падіння виникла пожежа. Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що рятувальними змогли її ліквідувати за 1,5 години.

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Які наслідки атаки російських "Шахедів"

Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу "Шахед" – "Герань-2". Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягают,

– розповів Козицький.

Він додав, що займання ліквідовували 32 пожежники, також було залучено 6 одиниць спеціальної техніки.

Загальна у ніч на 6 вересня Росія випустила по Львову 3 ударні БпЛА типу "Шахед". Усі було знищено силами ППО.

На щастя, жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки немає.

"Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі", – зазначив Козицький.