Враг атакует КАБами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрывы в Харькове

В Харьковской области объявили воздушную тревогу в 12:21. Через чуть более, чем 5 минут Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.

Уже в половине 2 часов дня в городе прогремел взрыв. В 12:36 в Воздушных силах обратились снова к жителям Харькова и попросили их немедленно направляться в укрытие.

Уже через минуту там прогремел второй взрыв.

Ситуацию в городе прокомментировала местная власть. В частности, мэр города Игорь Терехов отметил, что город находится под атакой российских КАБов.

Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны,

– написал он.

Вскоре мэр Харькова предоставил уточненную информацию о ситуации в городе. "По уточненной информации, на этот раз прилетов по городу Харькову не было", – отметил он.