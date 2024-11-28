Ворог атакує КАБами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи у Харкові

У Харківській області оголосили повітряну тривогу о 12:21. Через трохи більше, ніж 5 хвилин Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Вже о пів на 2 годину дня в місті пролунав вибух. О 12:36 в Повітряних силах звернулися знову до жителів Харкова та попросили їх негайно прямувати в укриття.

Вже за хвилину там пролунав другий вибух.

Ситуацію в місті прокоментувала місцева влада. Зокрема, мер міста Ігор Терехов зазначив, що місто перебуває під атакою російських КАБів.

Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні,

– написав він.

Невдовзі міський голова Харкова надав уточнену інформацію щодо ситуації в місті. "За уточненою інформацією, цього разу прильотів по місту Харкову не було", – зазначив він.