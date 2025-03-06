Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрыв в Харькове
Ориентировочно в половине 2 часов дня в Воздушных силах сообщили жителям Харьковщины о вражеском дроне.
"Харьковская область и город Харьков – вражеский БпЛА, возможна работа ПВО", – проинформировали там.
В 13:39 в Воздушных силах предупредили, что в направлении Харькова вражеский БпЛА с северо-востока.
В Харькове был слышен взрыв,
– указали журналисты в 13:48.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.