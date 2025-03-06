Местные власти рассказали детали последствий вражеской атаки по городу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и городского голову Игоря Терехова.

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Какие последствия атаки на Харьков

По словам Игоря Терехова, в Харькове в результате попадания вражеского беспилотника повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома в Салтовском районе. На месте вспыхнул незначительный пожар. По данным ОВА, противник атаковал БпЛА "Герань".

Разрушена лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническими этажами. Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки,

– говорится в сообщении мэра.

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Из-за обстрела пострадали 2 человека, у обоих острая реакция на стресс. Сейчас на месте работают все необходимые службы и волонтеры. Также, как сообщил Синегубов повреждено остекление в детском учебном заведении. расположенном рядом. Пожар уже ликвидировали.

Напомним, в Харькове около 4 утра 6 марта прогремел взрыв. По информации Воздушных сил, в это время в районе города находился вражеский ударный БпЛА. Сообщалось, что удар пришелся по многоэтажке в городе.