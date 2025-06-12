Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове

Терехов в 01:38 сообщил, что в Харькове прогремел взрыв. Он также призвал горожан быть осмотрительными.

Город снова под атакой "Шахедов" – в воздухе еще есть беспилотники,

– подчеркнул городской голова.

По предварительной информации, оккупационные войска ударили по Шевченковскому району. Последствия российской атаки пока уточняются.

Позже Терехов добавил, что один из ударов пришелся по двору школы, в здании выбило окна. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Напомним, что прошлой ночью россияне также атаковали Харьков ударными БпЛА. В результате вражеского удара есть погибшие и десятки раненых.