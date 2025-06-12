Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Росія випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Що відомо про вибухи у Харкові

Терехов о 01:38 повідомив, що в Харкові пролунав вибух. Він також закликав містян бути обачними.

Місто знову під атакою "Шахедів" – у повітрі ще є безпілотники,

– наголосив міський голова.

За попередньою інформацією, окупаційні війська вдарили по Шевченківському району. Наслідки російської атаки наразі уточнюються.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що інформація щодо постраждалих не надходила.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни також атакували Харків ударними БпЛА. Внаслідок ворожого удару загинули 2 людей, ще 54 – отримали поранення.