Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Зафиксирован удар дроном "Молния" – подробности рассказали мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Что известно о последствиях атаки?

По информации Терехова, вражеский БпЛА типа "Молния" попал в многоквартирный дом в Киевском районе Харькова.

По данным Синегубова, пострадали 2 человека – 25-летняя и 35-летняя женщины.

К слову, воздушная тревога в Харьковском районе области продолжалась с 20:44 до 20:58.

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