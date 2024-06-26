Россияне не перестают цинично обстреливать Харьковщину и применять КАБ.
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В Харькове снова раздались взрывы
О взрывах в городе сообщили в 16:40.
Повторные взрывы! Будьте в укрытиях!
– написал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Харьковский мэр Игорь Терехов также подтвердил серию взрывов в городе. В настоящее время власти не дали дальнейших комментариев о взрывах на Харьковщине.
Россия ударила по Дергачам
Российская армия днем 26 июня также нанесла авиаудар по городу Дергачи Харьковского района. Позже уточнили, что россияне нанесли удары по жилому сектору.
Известно о 9 пострадавших, среди них: пожилые мужчина и женщина, которые получили осколочные ранения, двое детей и одна женщина с острой реакцией на стресс.