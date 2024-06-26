Росіяни не перестають цинічно обстрілювати Харківщину та застосовувати КАБи.
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В Харкові знову пролунали вибухи
Про вибухи в місті повідомили о 16:40.
Повторні вибухи! Будьте в укриттях!
– написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Харківській міський голова Ігор Терехов також підтвердив серію вибухів у місті. Наразі влада не надала подальших коментарів щодо вибухів на Харківщині.
Росія вдарила по Дергачах
Російська армія вдень 26 червня також завдала авіаудару по місту Дергачі Харківського району. Пізніше уточнили, що росіяни завдали ударів по житловому сектору.
Відомо про 9 постраждалих, серед них: літні чоловік та жінка, що зазнали осколкових поранень, двоє дітей та одна жінка з гострою реакцією на стрес.