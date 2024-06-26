Росіяни не перестають цинічно обстрілювати Харківщину та застосовувати КАБи.

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В Харкові знову пролунали вибухи

Про вибухи в місті повідомили о 16:40.

Повторні вибухи! Будьте в укриттях!

– написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Харківській міський голова Ігор Терехов також підтвердив серію вибухів у місті. Наразі влада не надала подальших коментарів щодо вибухів на Харківщині.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Росія вдарила по Дергачах

Російська армія вдень 26 червня також завдала авіаудару по місту Дергачі Харківського району. Пізніше уточнили, що росіяни завдали ударів по житловому сектору.

Відомо про 9 постраждалих, серед них: літні чоловік та жінка, що зазнали осколкових поранень, двоє дітей та одна жінка з гострою реакцією на стрес.