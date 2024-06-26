Під загрозою були як Одеса, так і Білгород-Дністровський. В області також чули сильні вибухи.

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Ворог обстріляв Одеську область

Повітряна тривога в Одеській області пролунала 26 червня о 00:29. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з анексованого Росією Кримського півострова.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму,

– написали військові.

Через кілька хвилин Повітряні сили попередили про швидкісну ціль, яка рухається в напрямку Одеської області.

Водночас очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району бути в укриттях до відбою повітряної тривоги, адже в області зберігалася ракетна небезпека.

Окрім того, Кіпер також закликав і жителів Білгород-Дністровського перебувати в безпечних місцях до відбою.

Місцеві телеграм-канали близько 00:33 повідомили, що в області було гучно і лунали вибухи. У моніторинговому телеграм-каналі Monitor написали, що попередньо був запуск ракети типу "Іскандер-М" у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.

О 00:56 для Одеської області пролунав відбій повітряної тривоги.

Раніше цієї ж ночі вибухи пролунали і в Миколаєві. У напрямку міста могла летіти керовані авіаційна ракета. Монітори також фіксували літак Су-34 в районі Чорного моря.