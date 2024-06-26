Днем 26 июня в Харькове прогремели взрывы. Местных призывают находиться в безопасных местах.
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В Харькове было громко
Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал о том, что в городе громко. По его словам, враг снова атакует.
Синегубов предупредил об опасности для города и Харьковского района.
Перед этим Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области. Пока никаких деталей относительно этих взрывов неизвестно. Так же нет никакой информации о последствиях.
Россия постоянно атакует Харьков и область. В частности, 17 июня там также прозвучала серия взрывов. Вероятно, говорилось о взрывах за пределами города. О последствиях не сообщали. Так же не было информации о том, чем Россия тогда атаковала город.