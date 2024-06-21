О новой серии взрывов в Харькове журналисты сообщили в 16:14. Заметим, что воздушная тревога продолжается в области с 13:58.

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Что известно о взрывах в Харькове сейчас

В 16:05 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности с Севера. Уже вскоре СМИ написали, что в Харькове прозвучала новая серия взрывов. Также предположили, что, вероятно, попадания были за пределами города.

Заметим, что по состоянию на 16:30 официальных сообщений от горсовета и ОВА по поводу этих взрывов не было.

Добавим, "Суспильное" также сообщало о взрывах в Харькове около 15 часов. Журналисты отмечали, что, вероятно, за пределами города.

Воздушная тревога продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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