Взрыв в городе подтвердил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
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Взрыв в Кривом Роге
Взрыв в городе раздался днем 21 июня. Заметим, что в 15.40 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Враг ударил по Кривому Рогу. Атаковал инфраструктуру города. Произошел пожар,
– написал Сергей Лысак.
Дальнейшие последствия удара и пожара выясняются.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что этот удар является очередным актом терроризма и российской агрессии против мирного города. Он также призвал местных жителей помнить об информационной тишине.