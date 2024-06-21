Вибух в місті підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Вибух у Кривому Розі
Вибух в місті пролунав вдень 21 червня. Зауважимо, що о 15:40 в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.
Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа,
– написав Сергій Лисак.
Подальші наслідки удару та пожежі наразі з'ясовуються.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що цей удар є черговим актом тероризму та російської агресії проти мирного міста. Він також закликав місцевих жителів пам'ятати про інформаційну тишу.