По информации корреспондентов Общественного, возможно, взрывы были за пределами города. Заметим, что тревога в Харьковской области продолжается уже почти 17 часов.
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Что известно о взрывах в Харькове
Ночью в городе прогремела серия взрывов. О взрывах сообщили корреспонденты Общественного.
В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города, сообщили корреспонденты Общественного,
– говорится в сообщении.
Сейчас любая официальная информация о причине взрывов отсутствует. Также добавим, что воздушная тревога в Харьковской области продолжается уже более 17 часов.
К слову, по городу вчера, 22 июня, было нанесен смертельный удар КАБами. В результате атаки врага погибли 3 человека, еще 56 получили ранения.
Все пострадавшие в результате обстрела россиян – гражданские люди. Известно, что женщина погибла на остановке выходя из троллейбуса, другой мужчина шел по улице и оказался в эпицентре взрыва. Еще один погибший мужчина – охранник предприятия.