За інформацією кореспондентів Суспільного, можливо, вибухи були за межами міста. Зауважимо, що тривога у Харківській області триває вже майже 17 годин.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Уночі в місті прогриміла серія вибухів. Про вибухи повідомили кореспонденти Суспільного.

У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомили кореспонденти Суспільного,

– мовиться в повідомленні.

Наразі будь-яка офіційна інформація про причину вибухів відсутня. Також додамо, що повітряна тривога в Харківській області триває вже понад 17 годин.

До слова, по місту учора, 22 червня, було завдано смертельного удару КАБами. Внаслідок атаки ворога загинуло 3 людини, ще 56 отримали поранення.

Усі постраждалі внаслідок обстрілу росіян – цивільні люди. Відомо, що жінка загинула на зупинці виходячи з тролейбуса, інший чоловік йшов вулицею й опинився в епіцентрі вибуху. Ще один загиблий чоловік – охоронець підприємства.