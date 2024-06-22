Нагадаємо, що вчора, 21 червня, російські війська вдарили балістикою по рекреаційній зоні Одещини. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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Що відомо про атаку на Одещину

Ввечері з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одещині,

– повідомили в Силах оборони Півдня України.

Втім, там зазначили, що повітряна ціль "втратила свою бойову спроможність" у небі над акваторією Чорного моря.

У Силах оборони Півдня також наголосили на важливості реагування на сигнали повітряної тривоги та закликали оперативно переходити в укриття.

До слова, сьогодні, 22 червня, було завдано смертельного удару по центру Харкова. За даними пресслужби поліції Харківської області внаслідок ворожої атаки у тяжкому стані перебувають шестеро людей, серед яких: четверо жінок, один чоловік, а також дитина.