24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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Росіяни вдарили по Одещині

Надвечір 21 червня окупанти атакували прибережну зону Одещини балістичною ракетою "Іскандер-М". В Силах оборони Півдня України повідомили, що влучання пошкодило рекреаційну інфраструктура регіону.

Руйнувань зазнала будівля та виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості,

– йдеться у повідомленні.

На щастя, пожежу вдалось оперативно ліквідувати, а люди внаслідок удару не постраждали. Українців також закликали бути уважними до сигналів повітряних тривог.

Пам'ятайте, що балістична загроза надто швидкісна. Оперативно переходьте в укриття,

– наголосили в Сила оборони.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Також 21 квітня російські війська вдарили по Кривому Рогу. За даними місцевої влади, окупанти атакували інфраструктуру міста.