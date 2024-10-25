Серия взрывов прогремела и в столице – оккупанты атакуют Киев "Шахедами". В сети начали писать о попадании в многоэтажку, Виталий Кличко официально подтвердил попадание дроном или его обломками в многоэтажку в Соломенском районе.

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Что известно о взрывах в Харькове сейчас

В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города,

– написали корреспонденты Суспильного в 21:37.

Воздушные силы писали об УАБах в Харьковскую область. Мониторинговые каналы также называли ряд населенных пунктов в области, которым угрожали УАБы.

Где сейчас тревога

Враг коварный, поэтому стоит пройти в укрытие, если в вашей области тревога!