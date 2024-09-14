Около 23:00 в Харьковской области была объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что несколько групп российских БПЛА на севере Сумщины двигаются на Харьковщину юго-восточным курсом.

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Харьков под ударом россиян

Около 23:15 в Харькове раздался первый взрыв. Потом город вздрогнул от нескольких взрывов подряд.

Оккупанты наносят удары! Харьков и район: находитесь в укрытиях!

– обратился к украинцам глава ОВА Олег Синегубов.

Позже мэр Игорь Терехов уточнил, что предварительно взрывы раздавались в Киевском районе. Места прилетов исследуют специалисты. На данную минуту – без пострадавших.

Олег Синегубов уточнил, что россияне нанесли удары по меньшей мере двумя КАБами. Есть возгорание нежилых помещений.

Напомним, что днем ​​12 сентября по тактике "повторного удара" российские военные обстреляли Борову. В результате удара загорелись жилые дома.

Когда спасатели прибыли на место ликвидации пожара, оккупанты нанесли повторный удар.В результате этих вражеских атак на месте погибли два человека: 76-летний мужчина и 55-летняя женщина. Впоследствии в больнице скончался еще один 56-летний местный житель. 9 человек получили ранения, среди них – трое спасателей.

Оккупанты ударили исключительно по гражданской инфраструктуре: в поселке повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, магазины.

По предварительным данным, враг обстрелял Борову из РСЗО "Торнадо-С".