Близько до 23:00 на Харківщині була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що деілька груп російських БпЛА на півночі Сумщини рухаються на Харківщину південно-східним курсом.

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Харків під ударом росіян

Близько 23:15 у Харкові пролунав перший вибух. Опісля місто здригнулося від ще кількох вибухів поспіль.

Окупанти завдають ударів! Харків та район: перебувайте в укриттях!,

– звернувся до українців очільник ОВА Олег Синєгубов.

Пізніше мер Ігор Терехов уточнив, що попередньо, вибухи лунали у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину – без постраждалих.

Олег Синєгубов уточнив, що росіяни завдали ударів щонайменше двома КАБами. Є загорання нежитлових приміщень.

Нагадаємо, що вдень 12 вересня, за тактикою "повторного удару" російські військові обстріляли Борову. Внаслідок удару загорілись житлові будинки.

Коли рятувальники прибули на місце ліквідовувати пожежу, окупанти завдали повторний удар. Внаслідок цих ворожих атак на місці загинули двоє людей: 76-річний чоловік та 55-річна жінка. Згодом у лікарні помер ще один 56-річний місцевий мешканець. 9 людей отримали поранення, серед них – троє рятувальників.

Окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: у селищі пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, магазини.

За попередніми даними, ворог обстріляв Борову з РСЗВ "Торнадо-С".