Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о взрывах в Харькове
Воздушная тревога в Харькове и Харьковской территориальной общине была объявлена в 15:23. Воздушные силы писали об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
– написали военные.
В 15:39 Воздушные силы написали об этом, что КАБ летит в направлении Харькова. Через 2 минуты в городе раздался взрыв.
"Взрыв раздался в Харькове", – написали корреспонденты Суспильного.
Через несколько секунд журналисты сообщили, что в городе снова было громко.
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