Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Києві та області знову гучно: лунають вибухи та працює ППО

Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили о 15:23. Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

– написали військові.

О 15:39 Повітряні сили написали про те, що КАБ летить у напрямку Харкова. Через 2 хвилини у місті пролунав вибух.

"Вибух пролунав у Харкові", – написали кореспонденти Суспільного.

Через кілька секунд журналісти повідомили, що у місті знову було гучно.

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