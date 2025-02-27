Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми У Києві та області знову гучно: лунають вибухи та працює ППО
Що відомо про вибухи у Харкові
Повітряну тривогу у Харкові та Харківській територіальній громаді оголосили о 15:23. Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!
– написали військові.
О 15:39 Повітряні сили написали про те, що КАБ летить у напрямку Харкова. Через 2 хвилини у місті пролунав вибух.
"Вибух пролунав у Харкові", – написали кореспонденти Суспільного.
Через кілька секунд журналісти повідомили, що у місті знову було гучно.
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