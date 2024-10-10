24 Канал призывает харьковчан не оставлять укрытия гражданской защиты. Ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще 9 октября в 20:50. Сирены также звучали и ночью 10 октября.

О громких звуках в городе стало известно в 00:12. Об этом написали корреспонденты Суспильного.

В Харькове прогремел взрыв,

– сообщили журналисты.

У полиции Харьковской области написали, что в области, скорее всего, зафиксировали скоростную цель. Правоохранители призвали граждан не выкладывать фото и видео попаданий, ведь это помогает врагу убивать наших граждан.

По состоянию на 00:21 воздушная тревога в Харькове и области продолжается. Сейчас ни в Харьковской ОВА, ни в мэрии о последствиях взрывов ничего не писали.

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