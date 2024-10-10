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До теми В Миколаєві пролунали вибухи

Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще 9 жовтня о 20:50. Сирени також лунали й вночі 10 жовтня.

Про гучні звуки у місті стало відомо о 00:12. Про це написали кореспонденти Суспільного.

У Харкові пролунав вибух,

– повідомили журналісти.

У поліції Харківської області написали, що в області, швидше за все, зафіксували швидкісну ціль. Правоохоронці закликали громадян не викладати фото і відео влучань, адже це допомагає ворогу вбивати наших громадян.

Станом на 00:21 повітряна тривога в Харкові та області триває. Наразі ні в Харківській ОВА, ні в мерії про наслідки вибухів нічого не писали.

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