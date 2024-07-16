В Харькове прогремели взрывы: оккупанты могли ударить баллистикой

Россияне снова атаковали восточные области нашего государства. Под ударом оказался Харьков.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного и местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал. Заметим, что в момент взрыва в городе и области была воздушная тревога.

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В Харькове прогремели взрывы

В 12:22 Харьков и область потряс сигнал воздушной тревоги, были сообщения об опасности. Уже в 13.38 в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

К сожалению, уже через несколько минут появилась первая информация о взрывах города.

В Харькове слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного,

– говорится в сообщении.