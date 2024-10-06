До этого по всей Харьковской области объявляли тревогу. 24 Канал призывает харьковчан оставаться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога в Харьковской области прозвучала еще в 20:53. О 23:11 Воздушные силы сообщили о пусках авиабомб россиянами.

Пуски КАБов по Харьковской области,

– писали военные.

В самом Харькове взрывы услышали в 23:12. Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов.

"Враг атакует Харьков КАБами – в городе слышны взрывы. Будьте осторожны – возможны повторные пуски!" – отмечал мэр города.

Пока ни Игорь Терехов, ни в Харьковской ОВА не сообщали о последствиях взрывов в Харькове. Примечательно, что в регионе также есть угроза атаки вражескими беспилотниками типа "Шахед".

Обновление 23:33. По словам городского головы Харькова, предварительно, прилеты пришлись на лесополосу в черте города. Без пострадавших и разрушений.

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