До цього по всій Харківській області оголошували тривогу. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях цивільного захисту.
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Що відомо про вибухи у Харкові
Повітряна тривога у Харківській області пролунала ще о 20:53. О 23:11 Повітряні сили повідомили про пуски авіабомб росіянами.
Пуски КАБів на Харківщині,
– писали військові.
У самому Харкові вибухи почули о 23:12. Про це розповів міський голова Ігор Терехов.
"Ворог атакує Харків КАБами – у місті чутно вибухи. Будьте обережні – можливі повторні пуски!" – зазначав мер міста.
Наразі ні Ігор Терехов, ні в Харківській ОВА не повідомляли про наслідки вибухів у Харкові. Примітно, що у регіоні також є загроза атаки ворожими безпілотниками типу "Шахед".
Оновлення 23:33. За словами міського голови Харкова, попередньо, прильоти припали на лісосмугу у межах міста. Без постраждалих та руйнувань.
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