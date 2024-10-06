У місті чули вибухи, про це повідомляють кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Сумах чули вибухи

Орієнтовно о 20:43 на території Сумської області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних ворожих БпЛА типу "Шахед". Відповідну інформацію повідомляли у Повітряних силах ЗСУ. Вже о 21:41 з'явилися повідомлення про вибухи, які чули у місті.

У Сумах було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти,

– йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць стосовно можливих наслідків ворожого удару по Сумщині станом на зараз оприлюднено не було.