Про це повідомили в Офісі генпрокурора. Наразі розпочато досудове розслідування.

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У Сумській області ворог атакував автобус з людьми

У Сумській області окупанти атакували безпілотником рейсовий автобус. Громадський транспорт рухався по території Річківської громади, коли його атакували російські військові.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, російські загарбники вдарили по автобусу 5 жовтня 2024 року близько 15:30. На жаль, внаслідок атаки поранення отримали троє пасажирів: 65-річний чоловік, 54-річна і 63-річна жінки.

Наразі правоохоронці фіксують усі наслідки атаки та збирають докази. Слідчі почали досудове розслідування.

Росіяни атакували автобус з пасажирами – більше у галереї

Варто зауважити, що росіяни постійно тероризують Сумщину. Так, лише за добу 5 жовтня росіяни здійснили 61 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів.

Ворог атакував Сумську область КАБами, артилерією, мінометами, FPV-дронами та іншим озброєнням.