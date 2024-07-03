Утром 3 июля возле Харькова прогремели взрывы. До этого громко также было в Запорожье.

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В Харькове слышали взрывы

Корреспонденты сообщают, что в Харькове слышали взрывы. Вероятно, они были за пределами города.

Пока неизвестно о последствиях. Также еще нет официального подтверждения взрывов от местных властей.

Перед этим Воздушные силы проинформировали о запуске управляемых авиационных бомб на территорию Харьковской области.

Россия постоянно атакует Харьков и область КАБами. В частности, поздно вечером 24 июня в Харькове слышали взрывы. Сначала они прозвучали в области, а впоследствии – и в городе.

Около 22:27 Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиабомб в Харьковской области. Почти сразу в городе слышали взрывы.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что предварительно – россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по Харькову и Харьковскому району.